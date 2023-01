PayPal: 3 Gründe, warum die Aktie 2023 ein Kauf ist

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) legt einen Traumstart ins neue Jahr hin: Am Dienstag springt sie fast +5% hoch, tags darauf ist der Titel kurz nach Handelsstart wieder über 4% im Plus bei 77,75 US$. Ein positives Analystenkommentar beflügelt den Nasdaq-Titel aktuell. Aus meiner Sicht bleibt der Markt bei dem Bezahldienst insgesamt aber zu sehr fokussiert auf das Negative. Hier sind drei Gründe, warum PayPal 2023 satte Aktionärsrenditen bereithalten dürfte.

PayPal mit Sitz in San José im ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.