PayCenter integriert mit Privadsy datenschutzfreundliche Werbung in die Mobile Payment und Banking App VIMpay

Freising (ots) -Die PayCenter GmbH, das E-Geld-Institut für innovative Zahlungsdienste, integriert mit dem Partner Privadsy eine Werbeplattform in die Mobile Payment und Banking App VIMpay. Nutzern der App wird nun zielgerichtete und datenschutzfreundliche Werbung ausgespielt ohne die Erfordernis einer Einwilligung oder die Sammlung persönlicher Daten.Mit der Mobile Payment und Banking App VIMpay (https://www.vimpay.de/) offeriert PayCenter den Nutzern eine digitale Debit Mastercard® mit Anbindung an Apple Pay, Google Pay sowie alle anderen bekannten Wallets. Das Premium Modell der App bietet ab 4 Euro im Monat ein preisgünstiges und marktfähiges Girokonto. VIMpay ist in Deutschland und Österreich verfügbar und verzeichnet bisher über 550.000 Downloads und fast 200.000 aktive Nutzer. Gründe für den Erfolg sind vor allem Mobile Payment mit allen Wallets, das integrierte Multibanking und zahlreiche weitere Features wie Echtzeit-Transaktionen via Chat und QR-Code.Privadsy (https://privadsy.com/) ist eine revolutionäre Technologie für App-Entwickler, die digitale Werbung mit einem Privacy-first-Ansatz anbieten wollen. Die Lösung ist konform mit der europäischen DSGVO und Apples App Tracking Transparency und bietet App-Entwicklern eine Einnahmequelle für ihre Werbeflächen.Mit der Integration von Privadsy kann PayCenter seinen Nutzern in der VIMpay App nun auch relevante und qualitativ hochwertige Werbung anzeigen, die auf ihren Interessen basiert, ohne die Privatsphäre zu gefährden.Die Vorteile von Privadsy für PayCenter und die VIMpay Nutzer sind:- Privatsphäre wird gewahrt: Privadsy verwendet ausschließlich anonyme Daten, um passende Anzeigen auszuwählen und an relevante Zielgruppen auszuspielen.- Einwilligung wird nicht benötigt: Die Verwendung von anonymen Daten erlaubt die Anzeige von zielgerichteter Werbung und benötigt dafür keine Einwilligung der Nutzer. Dadurch wird eine größere Reichweite ermöglicht.- Bessere UX für alle Stakeholder: Privadsy ermöglicht es PayCenter mit seinen Werbepartnern auf transparente und effiziente Weise zusammenzuarbeiten.Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH: "Wir freuen uns, mit Privadsy unseren Nutzern eine bessere Erfahrung zu bieten, ohne ihre Privatsphäre zu kompromittieren. Privadsy zeigt eine Zukunft der digitalen Werbung, in der Datenschutz und Personalisierung keinen Widerspruch darstellen müssen."Die VIMpay App kann im App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Weiterführende Informationen unter https://www.vimpay.de/. Nähere Details zu der Werbeplattform von Privadsy sind unter https://privadsy.com/ zu finden.Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren und Pfändungsschutzkonten (P-Konten) bereitstellt. Sowohl Privat- als auch Firmenkunden werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind im Bereich Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.Mehr Informationen zur PayCenter GmbH unter: https://www.paycenter.de/ueber-uns/Pressekontakt:PayCenter GmbH | www.paycenter.deClemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter SchönweitzGesellschafter (zu je 25%): Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig AdamAmtsgericht München | HRB 194018Ansprechpartner Geschäftsführung:Dr. Peter SchönweitzLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/Tel: +49 (0) 151 1133 8188eMail: pescho@paycenter.dePrivadsy UG (haftungsbeschränkt) | https://privadsy.com/Clemensänger Ring 24 | 85356 FreisingGeschäftsführer: Burak Esen, Simon PröbstlAmtsgericht München | HRB 280228Ansprechpartner Geschäftsführung:Burak Esen & Simon PröbstlTel: +49 (0) 172 4247409eMail: imprint@privadsy.comOriginal-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuell