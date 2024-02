Paxman AB Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen. Der RSI für Paxman liegt bei 63,01, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Paxman. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Paxman-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 32,62 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 36,7 SEK wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 36,44 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Paxman daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über Paxman zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Paxman eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.