Paxman AB Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Finanzmarktanalyst Paxman wurde in den letzten Monaten mit mittlerer Diskussionsintensität im Netz diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die aktuelle Kursentwicklung der Paxman-Aktie zeigt ein positives Signal, da der Kurs mit 9,48 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Abstand von 19,05 Prozent ein positives Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Paxman-Aktie zeigt einen überverkauften Wert von 17 für die letzten 7 Tage, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Paxman war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet.

