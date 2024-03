PaxMedica, Common Stock Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Paxmedica zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,677 USD um +14,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Allerdings ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage mit -89,66 Prozent Distanz zum GD200 als "Schlecht" einzustufen. Damit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse von Paxmedica auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Paxmedica-Aktie als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 32,52 und einem RSI25-Wert von 37 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Paxmedica in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Paxmedica wird daher insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.