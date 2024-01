Pavillon Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Pavillon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" einer Unterperformance von 50,48 Prozent entspricht. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt im Durchschnitt 5,28 Prozent, wobei Pavillon aktuell 55,28 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI) ein wichtiger Indikator, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Pavillon beträgt 35,29 Punkte, was auf eine neutrale Lage hinweist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 35,29 liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pavillon-Aktie verläuft aktuell bei 0,02 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu weist der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 0,01 SGD ein "Gut"-Signal auf. Zusammenfassend ergibt sich hieraus eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral ausfielen. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Bildes wird die Aktie auch hier insgesamt als "Neutral" eingestuft.