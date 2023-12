Pavillon Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pavillon. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Pavillon weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Pavillon weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 35,29. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "neutral"-Bewertung für den RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde Pavillon von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Pavillon mit einer Rendite von -65,91 Prozent mehr als 67 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,27 Prozent. Auch hier liegt Pavillon mit 76,17 Prozent deutlich darunter, was zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Pavillon-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,015 SGD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht, und daher eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,01 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+50 Prozent), was zu einer "gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Pavillon eine "neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.