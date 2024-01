Pavillon Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Pavillon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 SGD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,011 SGD lag, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,01 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber mit einem Unterschied von +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Pavillon-Aktie.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pavillon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen sich nicht wesentlich von der Norm unterscheidet.

Im Branchenvergleich hat die Pavillon-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 6,53 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -56,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,94 Prozent hatte, liegt die Pavillon-Aktie um 50,94 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pavillon liegt bei 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,69, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating für die Pavillon-Aktie führt.