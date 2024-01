Paul Hartmann Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Paul Hartmann beträgt das aktuelle KGV 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Die aktuelle Dividendenrendite für Paul Hartmann beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,26 Prozent, was über dem Mittelwert (2,5) liegt. Daher erhält Paul Hartmann eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zu Paul Hartmann veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Paul Hartmann. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie, ist Paul Hartmann derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft 3,67 Prozent über dem aktuellen Kurs, weshalb die Einstufung als "Neutral" erfolgt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von +1,17 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".