Paul Hartmann Aktie: Was soll das denn werden?

Die Dividendenrendite von Paul Hartmann liegt derzeit bei 4,01 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,08 Prozent im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Paul Hartmann gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Paul Hartmann daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 204,99 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 226 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut" mit einer Distanz von +10,25 Prozent zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 210,52 EUR eine positive Distanz von +7,35 Prozent aus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paul Hartmann bei 30,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 99,29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.