Paul Hartmann Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Paul Hartmann-Aktie weist eine Dividendenrendite von 4,26 Prozent auf, was 1,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Paul Hartmann-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 60 Punkten, was auf einen weder überkauften noch überverkauften Status hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 46,15. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt sich eine Abweichung von -2,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine geringe Abweichung von +2,82 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse weist die Paul Hartmann-Aktie eine Rendite von -3,59 Prozent auf, was mehr als 4 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,78 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Paul Hartmann mit 4,19 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.