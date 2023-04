Paul Hartmann Aktie im Aufwind: Aktuelle Entwicklungen für Anleger

Aktuell beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paul Hartmann 21.69 und liegt damit um -47,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich medizinischer Instrumente und Zubehör mit einem Wert von 31.95. Somit kann man aus der aktuellen Perspektive heraus schlussfolgern, dass die Aktie unterbewertet ist.

Wie sieht die technische Analyse des Paul-Hartmann-Aktienkurses aus?

Die Paul Hartmann-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 242,85 EUR verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 224,00 EUR (-7,76 Prozent Differenz), was aus charttechnischer Sicht eine negative Beurteilung ergibt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt bei Chartanalysen oft berücksichtigt. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs mit 224,00 EUR nahe am...