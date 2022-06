Pauken war gestern

Ötztal (ots) -Familienvater gründet Lernplattform, um dem Schulfrust Lebewohl zu sagen.In einer besseren Welt ist Schule nie langweilig, wird jedes Kind nach seinen Bedürfnissen gefördert und haben Erwachsene auf alles die passende Antwort.Vielleicht werden nicht alle diese Wünsche wahr, aber Martin Falkner will ihnen ein Stück näherkommen. Denn der Familienvater und IT-Profi hat mit Lerntrick eine kostenfreie Plattform entwickelt, um mehr Pep in den Schulalltag zu bringen!IdeeEltern können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, den Nachwuchs zum Lernen zu motivieren. Genau so erging es Martin Falkner. Corona und Distance Learning haben ihm vor Augen geführt, wie wichtig Motivation ist. „Das geht besser“, fand der Vater und entwickelte eine Lernplattform. Das Ziel: Alle sollen gewinnen!Kinder lernen spielerisch, erhalten sofort Feedback und finden immer wieder kniffelige Aufgaben. Eltern sind über die Lernfortschritte im Bilde, und Lehrkräfte genießen zusätzliches Übungsmaterial. Weitere Pluspunkte sind die Performance-Auswertung über erreichte Ziele, die Sprachsynthese und Druckvorlagen.PrüfstandDie ersten Testimonials haben den Weg mitbestimmt und gezeigt, worauf es ankommt. Ihre Rückmeldung lautet: „Wir wollen mehr!“„Besser als Schule! Mir gefällt es, dass ich sofort sehe, ob die Lösung richtig ist. Ich muss nicht auf die Korrektur warten. Da mache ich gleich die nächste Übung!“ (Leo, 12)HintergrundWas als spielerisches Üben ankommt, besteht im Hintergrund aus komplexen Prozessen und umfangreichen Inhalten. Ein Teil der Übungseinheiten wählt Zufallsaufgaben aus einem Pool, dadurch können Einheiten ohne Monotonie mehrmals wiederholt werden.Und vom System generierte Metriken geben Auskunft, welche Aufgaben wie gut bewältigt werden. Auf diese Weise entsteht eine datenbasierte Optimierung, und so entwickelt sich Lerntrick immer entlang der Bedürfnisse der Kinder weiter!„Wir möchten das Lernen ein Stück weit moderner und freudvoller machen und wünschen allen viel Spaß und Erfolg!“ (Martin Falkner, Initiator von www.lerntrick.de)Weitere Informationen und Bilder:https://www.lerntrick.de/presse/pauken-war-gestern.phpExpertenstimmen und Bilder Jetzt lesen (https://www.lerntrick.de/presse/pauken-war-gestern.php)Pressekontakt:Falkner Martininfo@lerntrick.dehttps://www.lerntrick.deOriginal-Content von: Falkner Martin, übermittelt durch news aktuell