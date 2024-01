Iress Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Iress ergibt die Analyse des 7-Tage-RSI einen Wert von 53,66, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 37,54 eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Iress-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittswert von 8,34 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 8,09 AUD liegt, wird dies neutral bewertet. Die Analyse der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine positive Bewertung aufgrund des höheren Durchschnitts von 6,86 AUD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,09 AUD.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Iress, was zu einer schlechten Bewertung führt. Obwohl die Häufigkeit der Beiträge zu Iress im normalen Bereich liegt, wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Iress war in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich besonders auf positive Themen rund um Iress.

Zusammenfassend ergibt sich für Iress eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine insgesamt positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

