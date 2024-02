Patterson Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Unternehmen Patterson Cos bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,61 % an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag darstellt. Dies entspricht einem Unterschied von 87,84 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Patterson Cos als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 60,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,93 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Patterson Cos-Aktie derzeit bei 27,85 USD, was -3,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,73 Prozent liegt. Somit ist die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" einzustufen.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Patterson Cos in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine Bewertung von "Gut". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Patterson Cos wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.