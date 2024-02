Patterson Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Patterson Cos zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 29,8 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 28,89 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -3,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 28,55 USD, was einem Abstand von +1,19 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussionsintensität in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Patterson Cos derzeit mit einem Wert von 76,07 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Patterson Cos ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,61 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (86 Prozent) liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist hingegen einen Wert von 100,96 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".