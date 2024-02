Patterson Aktie: Ein sicheres Investment?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Patterson Cos ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Patterson Cos-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,5, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,98, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Patterson Cos 1 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Patterson Cos vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 24,24 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 37 USD. Diese Entwicklung betrachten sie als "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Patterson Cos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Patterson Cos-Aktie ein "Schlecht"-Rating.