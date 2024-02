Patterson Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Patterson Cos-Aktie hat in verschiedenen Analysebereichen gemischte Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 3,61 Prozent, was 87,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich ebenfalls eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. In der technischen Analyse wird die Aktie wegen Abweichungen vom Schlusskurs-Durchschnitt sowohl "Schlecht" als auch "Neutral" bewertet. Im Branchenvergleich erzielte die Patterson Cos-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,55 Prozent, was eine Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche darstellt. Trotzdem übertraf sie die mittlere Rendite des Gesundheitspflege-Sektors um 6,61 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.