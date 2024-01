Patterson Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Patterson Cos-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,59 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 30,16 USD weicht um +1,93 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,05 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von +3,82 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Patterson Cos-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Patterson Cos-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,04 Prozent. Im Vergleich stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 33,64 Prozent, was eine Underperformance von -25,6 Prozent bedeutet. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite bei 10,51 Prozent, wobei Patterson Cos 2,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt Patterson Cos momentan bei 30 Punkten für den 7-Tage-RSI, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 20,71, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 3,61 Prozent liegt Patterson Cos 86,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 90 Prozent in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.