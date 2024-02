Patterson Aktie: Das ist ein Hammer

In den letzten Wochen konnte bei Patterson Cos eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussion über das Unternehmen war in diesem Zeitraum stärker, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Kriterium führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Patterson Cos-Aktie ergab einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende von 3,61 % liegt Patterson Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (91,78 %) niedriger. Diese Differenz von 88,18 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergab auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine Abweichung von -3,65 Prozent bzw. -0,28 Prozent hin, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.