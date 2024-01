Patterson Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Patterson Cos derzeit um +4,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +2,26 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 3,61 Prozent, was 86,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Gesundheitsdienstleister" liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investment aus Sicht der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Patterson Cos ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Patterson Cos mit einer Rendite von 8,04 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt, jedoch mit 22,88 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von 30,91 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.