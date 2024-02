Patterson Aktie: Wohin geht die Reise?

Am 28.02.2024 wird das in Saint Paul, Vereinigte Staaten, ansässige Unternehmen Patterson seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Patterson Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Prognosen für das 3. Quartal 2024

Die aktuellen Prognosen deuten darauf hin, dass Patterson im 3. Quartal 2024 einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,48 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR erwartet wird. Ebenso soll der Gewinn voraussichtlich um -3,20% auf 48,24 Mio. EUR fallen.

Jahresprognosen und Reaktion der Aktionäre

Die Analysten sind auch für das gesamte Jahr eher pessimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang von -1,30 Prozent und einen Gewinnanstieg von nur +0,40 Prozent auf 181,98 Mio. EUR. Trotz des positiven Gewinns bleibt der Gewinn pro Aktie mit 2,18 EUR auf Jahressicht unter Druck.

Reaktion der Aktionäre und Expertenmeinungen

Die Aktionäre scheinen ebenfalls zurückhaltend zu sein, da sich der Kurs der Patterson Aktie in den letzten 30 Tagen um -5,08% verändert hat.

Die Analysten geben auf Basis der Charttechnik eine Einschätzung ab, dass die Aktie von Patterson in den nächsten 12 Monaten bei 28,64 EUR stehen könnte, was einem potenziellen Gewinn von +7,64% entspricht. Aktionäre, die in Zukunft investieren möchten, könnten somit auf Basis dieser Prognosen mit einem Gewinn von +7,64% auf 12 Monate rechnen.

Fazit

Insgesamt stehen die Aktionäre und Analysten gespannt den Quartalszahlen von Patterson am 28.02.2024 entgegen. Die Prognosen deuten auf Herausforderungen hin, und die Reaktion der Aktionäre sowie die Expertenmeinungen spiegeln eine gewisse Zurückhaltung wider. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Patterson Aktie in den kommenden Tagen und Monaten entwickeln wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Patterson-Analyse von 25.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Patterson jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Patterson Aktie

Patterson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...