Patterson Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier für die Patterson Cos-Aktien betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 29,45 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 28,6 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -2,89 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,2 USD, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-2,05 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Patterson Cos daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Patterson Cos daher als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Patterson Cos ergibt sich aus Empfehlungen, die in den letzten 12 Monaten ausgesprochen wurden. Dabei zeigt sich eine überwiegend positive Einschätzung, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD, was einer positiven Entwicklung um 29,37 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zu einer Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Patterson Cos liegt bei 42,16, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Patterson Cos für diese Kategorie daher eine Bewertung von "Neutral".