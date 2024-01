Patterson Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Patterson Cos betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Patterson Cos derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Patterson Cos in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit -3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral" Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Patterson Cos im letzten Jahr eine Rendite von 4,39 Prozent erzielt, was 13,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Vergleich zur Durchschnittsrendite von -0,09 Prozent in der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt Patterson Cos jedoch 4,48 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.