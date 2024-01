Patterson Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Unternehmen Patterson Cos wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,28 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,73 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv eingestuft, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Bewertungen gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 37 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,87 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Patterson Cos eine Rendite von 3,61 Prozent, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,15 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Patterson Cos derzeit als neutral eingestuft wird, basierend auf RSI7 und RSI25. Der RSI7 beträgt 31,32, was eine neutrale Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 21,24 liegt und somit eine gute Bewertung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine gute Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.