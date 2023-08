Patterson-Aktie: Unter den Erwartungen - Was ist los?

Am Anfang des Handelstages in den USA verzeichnete die Patterson-Aktie einen Rückgang von nahezu sieben Prozent. Dies bedeutet ein abruptes Ende des seit drei Monaten andauernden Aufwärtstrends für den US-Pharma- und Gesundheitskonzern. Hat der Aktienmarkt das Quartalsergebnis so schlecht aufgenommen?

Die Prognosen erfüllt

Es scheint so, obwohl die Ergebnisse den Analystenschätzungen entsprachen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres wuchs der Umsatz des Unternehmens um knapp vier Prozent von 1,52 Mrd. US-Dollar auf 1,58 Mrd. Dollar.

Das Quartalsnettoergebnis von Patterson betrug dabei 31,20 Mio.US-Dollar oder einem Gewinn pro Aktie von $0,32 dollar im Vergleich zu $0,25 pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Unter Berücksichtigung außerordentlicher Positionen lag das Nettoergebnis für das erste Quartal bei genau...