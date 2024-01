Patterson Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) für die Patterson Cos-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 22 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 25,17, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Patterson Cos.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Patterson Cos-Aktie ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren in den sozialen Medien festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Patterson Cos aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Patterson Cos beträgt 3,61 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 4,15 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Patterson Cos eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patterson Cos liegt mit einem Wert von 14,64 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 99. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".