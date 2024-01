Patterson Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Analyse der Patterson Cos-Aktie zeigt, dass die Analysten insgesamt eine positive Einschätzung abgeben. Von den letzten 12 Monaten gab es 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Es gab keine aktualisierten Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD, was einem potenziellen Anstieg um 25,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie das Gesamturteil "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Patterson Cos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 29,5 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 29,51 USD lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Eine ähnliche Bewertung erhält die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken in Bezug auf die Patterson Cos-Aktie war in den letzten Tagen eher neutral. Positive Themen überwogen an drei Tagen, während an vier Tagen negative Themen dominierend waren. Die Diskussion konzentrierte sich verstärkt auf negative Aspekte des Unternehmens, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 14 wird die Patterson Cos-Aktie als deutlich günstiger eingestuft als der Branchendurchschnitt von 100,21, was einer Unterbewertung von 86 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.