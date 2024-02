Patterson Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Technische Analyse für die Patterson Cos-Aktie zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt einen neutralen Trend anzeigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 29,83 USD, was einen Abwärtstrend von 6,6 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 27,86 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,61 USD, was einer Abweichung von -2,62 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Patterson Cos daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat die Aktie aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,12, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Patterson Cos-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,55 Prozent erzielt, was 7,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 4,52 Prozent, wobei die Patterson Cos-Aktie aktuell 3,97 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt wurden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.