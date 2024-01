Patterson Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Patterson Cos-Aktie wurde mithilfe einer technischen Analyse betrachtet, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 und 50 Handelstage untersucht wurde. Der aktuelle Wert des 200-Tage-Durchschnitts liegt bei 29,5 USD, was nur geringfügig von dem letzten Schlusskurs (29,51 USD) abweicht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage einen ähnlichen Wert von 29,14 USD, was einer Abweichung von +1,27 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Patterson Cos-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Patterson Cos derzeit eine Rendite von 3,61 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung für Patterson Cos zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen der Analysten waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD, was einer positiven Entwicklung von 25,38 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Patterson Cos-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 23,76 Punkten liegt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis deutet auf eine Überverkaufssituation hin, da dieser Wert 21,71 beträgt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Patterson kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Patterson jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Patterson-Analyse.

Patterson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...