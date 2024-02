Patterson Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Patterson Cos: Einstufung, Performance und Sentiment im Fokus

Die Dividendenrendite von Patterson Cos liegt bei 3,61 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (90,93 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz beträgt 87,33 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Patterson Cos eine Performance von 0,55 Prozent. Im Branchendurchschnitt der "Gesundheitsdienstleister" stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,63 Prozent, was zu einer Underperformance von -4,08 Prozent für Patterson Cos führt. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Gesundheitspflege"-Sektors bei -6,03 Prozent, wobei Patterson Cos um 6,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Patterson Cos liegt bei 50,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,53 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Patterson Cos nur eine schwache Aktivität hervorbrachte. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.