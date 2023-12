Patterson Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Patterson Cos liegt bei 54,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 64,87 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen an zehn Tagen vorherrschten, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über die Patterson Cos diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Langfristig gesehen wird die Patterson Cos-Aktie laut Analystenmeinungen eine "Gut"-Einschätzung erhalten, mit einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Patterson Cos. Das Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 39,57 Prozent erzielen könnte.

In technischer Hinsicht ist die Patterson Cos mit einem Kurs von 26,51 USD derzeit -11,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -9,61 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.