Patterson Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Patterson Cos-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 23,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Patterson Cos ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, aber eine negative Stimmungsänderung verzeichnet. Somit erhält Patterson Cos insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Patterson Cos-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft worden. Auch die Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 21,95 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung von den Analysten führt.

Insgesamt wird die Patterson Cos-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungen als "Gut" eingestuft.