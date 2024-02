Patterson Aktie: Hammer Entwicklung!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beurteilt werden. Unsere Analysten haben die Patterson Cos auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Patterson Cos in den sozialen Medien angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Somit wird die Stimmung bezüglich der Patterson Cos als "Gut" eingestuft.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird die Patterson Cos aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,12 gehandelt, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,53 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Patterson Cos-Aktie beträgt derzeit 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58,33 weniger volatil als der RSI7, und auch hier wird die Patterson Cos mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Analysteneinschätzung: Laut Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhält die Patterson Cos insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da es 2 Kaufempfehlungen, 0 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats, in dem 2 Analysten den Titel als Gut einstuften, 0 als Halten und 0 als Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Patterson Cos liegt bei 36 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 24,83 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamtbewertung der Analysten führt somit zu einer Einstufung als "Gut".