Patterson Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Patterson Cos, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Patterson Cos-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 37 USD, was einem Aufwärtspotential von 30,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Patterson Cos liegt bei 19,27 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkauft- noch überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die fundamentalen Daten zeigen, dass die Aktie von Patterson Cos laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 13,81 liegt sie insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" (98,56), was zu einer "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse führt.