Patterson Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Patterson Cos hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 7,32 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur 'Gesundheitsdienstleister'-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,07 Prozent aufweist, liegt Patterson Cos mit 7,75 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Patterson Cos-Aktie nahe am aktuellen Schlusskurs liegen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Patterson Cos derzeit 3,61 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,01 % in der 'Gesundheitsdienstleister'-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Patterson Cos als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,28 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".