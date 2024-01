Patterson Aktie: Endlich geschafft?

Die Patterson Cos Aktie hat in den letzten Tagen eine moderate Performance gezeigt. Der Kurs liegt aktuell bei 30,34 USD, was einem Abstand von +4,48 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,26 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Patterson Cos Aktie 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index der letzten 7 Tage für die Patterson Cos-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 23,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Patterson Cos.