Patterson Aktie: Einfach unglaublich

Die Patterson Cos-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 28,45 USD gehandelt, was einem Rückgang von 3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,23 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben. Die Dividendenrendite von Patterson Cos liegt derzeit bei 3,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat einen Wert von 89,11, was zu einer Differenz von -85,57 Prozent zur Patterson Cos-Aktie führt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Patterson Cos in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Patterson Cos resultiert.

Analysten bewerten die Patterson Cos-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Patterson Cos vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 37 USD, was einem Aufwärtspotential von 30,05 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Patterson Cos eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.