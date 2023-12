Patterson Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Patterson Cos beträgt 28,77, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 60,64 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Patterson Cos. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Patterson Cos bei -6,85 Prozent, was 21,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Gesundheitsdienstleister beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,38 Prozent, wobei Patterson Cos 11,52 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Patterson Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,33 USD. Der letzte Schlusskurs von 27 USD weicht daher um -7,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 29,65 USD und einem letzten Schlusskurs von 27 USD (-8,94 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz. Insgesamt erhält die Patterson Cos-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.