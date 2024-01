Patterson Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Analysteneinschätzung: Die Analystenbewertung für Patterson Cos in den letzten zwölf Monaten ergab 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 37 USD, was auf Basis der Analystenmeinungen einer potenziellen Steigerung um 22,52 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,2 USD) entspricht. Somit erhält die Patterson Cos-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Patterson Cos liegt bei 14,64, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitsdienstleister" von 99 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche als günstig betrachtet werden kann.

Branchenvergleich des Aktienkurses: Die Rendite der Aktie von Patterson Cos im letzten Jahr betrug 8,04 Prozent, was 4,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (31,71 Prozent) liegt Patterson Cos 23,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Anlegerstimmung: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse der Patterson Cos auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Patterson Cos in den sozialen Medien aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung als "Gut". Es lässt sich also festhalten, dass die Stimmung hinsichtlich Patterson Cos als positiv einzustufen ist.