Patrys Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Patrys-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit 0,01 AUD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,008 AUD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD ergibt eine Abweichung von -20 Prozent beim letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Patrys in der einfachen Chartanalyse daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Patrys. Von insgesamt acht Tagen waren sechs positiv, zwei negativ und an sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält Patrys in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 50 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Patrys.