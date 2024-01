Patrys Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Patrys-Aktie ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,008 AUD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 20 Prozent unter dem GD200 (0,01 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, verzeichnet mit 0,01 AUD ein "Schlecht"-Signal aufgrund des 20-prozentigen Abstands. Insgesamt wird der Kurs der Patrys-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Patrys-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In den letzten 25 Handelstagen beträgt der RSI-Wert 37,5, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Patrys in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke werden daher mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Patrys in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.