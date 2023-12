Patrizia Immobilien Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Patrizia in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben neutral, ohne eine starke Verschiebung in die positive oder negative Richtung. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,9 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 7,27 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,31 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,55 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Patrizia liegt bei 30,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 62,14 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Patrizia diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.