Patrizia Immobilien Aktie: Das ist erstaunlich

Die Patrizia-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,44 EUR, während der aktuelle Kurs bei 7,42 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7,89 EUR) liegt unter dem aktuellen Kurs (-5,96 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Patrizia-Aktie basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Tendenz. Das Stimmungsbarometer deutet auf eine positive Richtung hin, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Die Anleger interessieren sich aktuell vor allem für positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Patrizia. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Patrizia momentan weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Patrizia liegt bei 45,45, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Der RSI25 für die Patrizia liegt bei 60, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt erhält die Patrizia-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.