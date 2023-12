Patrizia Immobilien Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, mit dem das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet wird. Aktuell wird der RSI-Wert der Patrizia-Aktie mit 51,35 angegeben, was auf ein neutrales Signal hinweist, da weder von Überkauf noch von Überverkauf die Rede ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 40, was auf eine neutrale Einstufung auf dieser Basis hindeutet. Insgesamt erhält die Patrizia-Aktie daher eine neutrale Einschätzung im Hinblick auf den RSI.

Bei der technischen Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 8,74 Euro für die Patrizia-Aktie. Der letzte Schlusskurs von 8,2 Euro am vergangenen Handelstag liegt 6,18 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 7,7 Euro liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer positiven Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Patrizia-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Patrizia ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Diskussionsintensität nicht signifikant von der Norm abwich.

Insgesamt erhält die Patrizia-Aktie daher in Bezug auf den RSI, die Charttechnik und die Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.