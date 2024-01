Patrizia Immobilien Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die Patrizia-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 8,17 EUR um -5,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,68 EUR liegt. Jedoch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, da der letzte Schlusskurs von 7,81 EUR nah am gleitenden Durchschnitt (+4,61 Prozent) liegt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Patrizia weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin. Daher wird das Unternehmen auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf Patrizia. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Patrizia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 36,09, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Patrizia-Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

