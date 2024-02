Patrizia Immobilien Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Patrizia: Aktivität und Stimmung bleiben neutral

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Patrizia wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Patrizia in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Patrizia liegt bei 41,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 60,62 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Patrizia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Patrizia auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,48 EUR, während der Kurs der Aktie bei 7,73 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Abweichung von -1,78 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse somit als "Neutral" bewertet.