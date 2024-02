Patrizia Immobilien Aktie: Was macht der Markt?

Die Patrizia-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 8,48 EUR, während der Aktienkurs bei 7,73 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,87 EUR zeigt eine Abweichung von -1,78 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Patrizia ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Patrizia liegt bei 41,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,62 und bestätigt diese Einschätzung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Patrizia-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.