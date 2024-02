Patrizia Immobilien Aktie: Was macht der Markt?

Die Patrizia-Aktie wird derzeit auf Basis verschiedener technischer Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des Schlusskurses (7,91 EUR) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (8,57 EUR) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Patrizia ist laut einer Analyse der Social Media-Diskussion in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich negativ. Daher erhält Patrizia eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung für Patrizia, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Patrizia-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.