Patrizia Immobilien Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten Wochen wurde bei Patrizia keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die die Basis dieser Analyse bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Patrizia daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Patrizia eingestellt waren. Die Themen der Diskussion waren durchweg negativ, ohne positive Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Patrizia daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Patrizia-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 90 in den letzten 7 Tagen. In den letzten 25 Handelstagen hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Patrizia-Aktie derzeit +0,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,82 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.